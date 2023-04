Findomestic 'prosegue la voglia di acquisti dei consumatori'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Non si arresta, nonostante i timori dell'inflazione, la volontà dei consumatori italiani di fare acquisti. Secondo l'osservatorio Findomestic si tratta del quarto mese consecutivo di crescita con le intenzioni di acquisto saluite del 6,7%. In particolare "l'inflazione si conferma la preoccupazione dominante (indicata tra le prime quattro dal 59% degli intervistati, 2 punti percentuali in più rispetto al mese scorso).

"Rileviamo dall'inizio dell'anno - dichiara Gilles Zeitoun, amministratore delegato e direttore generale Findomestic - una tendenza positiva a progettare acquisti da parte degli italiani che, tuttavia, non sempre si traduce in spesa effettiva. Da dicembre 2022 a fine marzo, infatti, meno di 3 italiani su 10 si dichiarano propensi a spendere nell'immediato, ma la crescita costante delle intenzioni d'acquisto lascia presagire che la futura normalizzazione di alcuni indicatori, a cominciare dall'inflazione, possa rilanciare i volumi di spesa".

Il 72% degli italiani si dichiara sicuramente o probabilmente intenzionato a viaggiare nei prossimi 3 mesi: si tratta del 13% in più rispetto al mese precedente. La coda del superbonus traina la propensione ad acquistare caldaie a condensazione e biomassa (+21,2%), a ristrutturare (+20,2%) ed efficientare la casa attraverso isolamento termico (+12,3%) e pompe di calore (+3,4%). Al contrario infissi (-6,7%) e impianti fotovoltaici termici (-10,3%) non sembrano oggi una priorità.

Agevolata anche dal rinnovo del bonus governativo dedicato, continua la cavalcata dei mobili (+17% di intenzioni d'acquisto). (ANSA).