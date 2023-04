Borsa: Milano cede l'1,1% appesantita dalle banche

(ANSA) - MILANO, 25 APR - La Borsa di Milano (-1,1%) rallenta il passo rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dal netto calo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 187 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,32%.

Tra gli istituti di credito soffre Unicredit (-3%). Male anche Mps (-2,7%), Banco Bpm (-2,4%), Intesa (-2,2%) e Bper (-1,5%). In flessione anche il comparto dell'auto dove Iveco cede il 2,5%, Stellantis l'1,6% e Cnh l'1,7%.

Debole l'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Eni (-0,1%), Tenaris (-0,2%) e Saipem (-1%). In calo anche le utility mentre il prezzo del gas sale sopra i 40 euro al megawattora. A2a cede lo 0,8%, Enel (-0,4%), Erg (-0,2%). Nel listino principale gli unici due titolo in terreno positivo sono Amplifon (+0,1%) e Inwit (+1%). (ANSA).