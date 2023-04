Borsa: l'Europa in calo tra il nodo dei tassi e le trimestrali

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che cercano indizi per sciogliere il nodo sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Tiene banco anche l'esito delle trimestrali ritenuto dagli analisti un elemento per testare lo stato di salute dell'economia. Sul fronte valutario l'euro prosegue tonico a 1,1040 sul dollaro, in aumento anche il prezzo dell'oro che si attesta a 1.989 dollari l'oncia.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In flessione Madrid (-1,2%), Parigi (-0,6%), Londra (-0,2%) e Francoforte (-0,1%). I principali listini europei sono appesantiti dalle banche (-1,7%), dopo i conti di Ubs e di Banco Santander, e dalle assicurazioni (-1%). Vendite anche sul comparto immobiliare (-1,2%) e sul lusso (-0,7%).

Deboli le utility (-0,2%), con il prezzo del gas in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,6% a 39,26 euro al megawattora. Poco mosso il comparto della farmaceutica (+0,08%), con i risultati in crescita del gruppo svizzero Novartis. Sale l'energia (+0,2%), con il prezzo del petrolio poco variato. Il Wti cede lo 0,03% a 78,75 dollari il barile mentre il Brent sale dello 0,01% a 82,72 dollari.

Scendono i tassi dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,33% (-4 punti base). In calo anche i tassi della Spagna al 3,5% (-5 punti) e della Grecia al 4,22% (-2 punti). (ANSA).