Borsa: l'Europa in calo attende Wall Street, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Le Borse europee sono in calo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. Sui mercati si conferma il clima di incertezza mentre si cercano spunti sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Fari puntati anche sui risultati delle trimestrali con le trimestrali di Ubs e Banco Santander in Europa e First Republic negli Stati Uniti.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,4%. In calo Madrid (-1,2%), Milano (-0,9%), Parigi (-0,6%), Londra (-0,3%) e Francoforte (-0,1%). I principali listini sono appesantiti dall'andamento negativo delle banche (-1,7%), con Ubs (-1,8%) e Banco Santander (-5,1%), e delle assicurazioni (-0,9%). Vendite anche per le auto (-0,4%) e il lusso (-0,7%).

Deboli le utility (-0,2%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,6% a 39,7 euro al megawattora. In rosso anche l'energia (-0,4%), con il petrolio in flessione. Il Wti cede lo 0,7% a 78,2 dollari al barile e il Brent a 82,18 dollari (-0,6%). Positivo il comparto della farmaceutica (+0,2%), dopo i risultati del trimestre di Novartis (+2,9%). Sul fronte valutario l'euro proseguo tonico a 1,1020 sul dollaro mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in calo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 188 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,12% (-4 punti base).

A Piazza Affari soffrono le banche con Unicredit (-2,2%) e Banco Bpm (-2,1%). Male anche Intesa (-1,7%) e Mps (-1,2%).

Scivola Iveco (-2,4%). Debole l'energia con Eni (-0,5%). Tra le utility è positiva Enel (+0,1%). In rialzo Inwit (+0,8%) e Campari (+0,4%). (ANSA).