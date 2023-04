Borsa: l'Europa apre in calo e guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Le Borse europee avviano la seduta in calo mentre si attendono indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi per frenare l'inflazione. Gli investitori si concentrano anche sugli esiti delle trimestrali per testare lo stato di salute dell'economia.

Apertura in calo per Parigi (-0,6%), Londra (-0,43%) e Francoforte (-0,17%). (ANSA).