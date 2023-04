Borsa: l'Asia chiude contrastata, in netto calo la Cina

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano ai risultati delle trimestrali. Sui mercati tiene ancora banco il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Fari puntati anche sulle tensioni geopolitiche ed i rapporti tra Usa e Cina.

Chiusura poco variata per Tokyo (+0,09%). Sul fronte dei cambi lo yen prosegue la fase di svalutazione sul dollaro a 134,10, e a 148,20 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso è negativa la Cina con Shanghai (-0,7%), Shenzhen (-2%) e Hong Kong (-1,9%). In calo anche Seul (-1,4%) mentre sale Mumbai (+0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti i dati del mercato immobiliare e la fiducia dei consumatori. (ANSA).