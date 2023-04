Bce:Lane,'non è ancora il momento per stop a rialzo tassi'

"Non è ancora il momento per fermare" i rialzi dei tassi e "i dati attuali indicano che dovremmo alzarli ancora". Lo afferma il capo economista della Bce, Philip Lane, in un'intervista a Le Monde in in vista della prossima riunione del 4 maggio dell'istituto centrale. Lane ha comunque ammesso di "non avere la sfera di cristallo, dipenderà dai dati economici". Le dichiarazioni di Lane si sommano a quelli di altri componenti del consiglio di Francoforte che rafforzano le ipotesi di rialzo sebbene vi sia ancora incertezza sulla sua entità.