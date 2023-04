Fitto, 'sui fondi Ue il quadro dell'Italia non è edificante'

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "Su 126 miliardi di euro di risorse assegnate alla politica di coesione nazionale ed europea per il periodo 2014-2020, oggi, dopo 9 anni, ne sono stati spesi 34: un quadro non proprio edificante anche se non omogeneo". Il Piemonte, per esempio, è una delle Regioni che "ha raggiunto risultati e target di spesa di efficienza e di efficacia". Così il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, intervento in collegamento con la Regione Piemonte per la presentazione del nuovo sito che monitora l'avanzamento dei progetti regionali del Pnrr . (ANSA).