Borsa: Milano sconta lo stacco cedole (-0,9%), bene il Banco

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Avvio di seduta in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che risente dello stacco della cedola da parte di alcuni big come Stellantis, Unicredit, Cnh, Ferrari, Prysmian, Banco Bpm, Mediolanum e Campari. L'indice cede lo 0,9%, scontando un effetto dividendi del'1,36%. Al netto dello stacco Banco Bpm sale del 2,1%, Unicredit dell'1,7%, Stellantis dell'1,6%. Bene anche l'Enel (+1,6%) e Bper (+1,3%) mentre guidano i cali sul Ftse Mib Saipem (-1,1%), Tenaris (-0.9%) ed Eni (-0,9%), in una giornata di vendite sul petrolio.

Non riesce a riprendersi Tim, ancora in calo (-0,7%) dopo due sedute di forti ribassi in scia alle tensioni sulla governance e allo stallo sulla rete. (ANSA).