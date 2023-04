Borsa: Europa fiacca nel finale, Usa a 2 velocità, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Borse europee fiacche nel finale, con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,05%, Nasdaq -0,51%). Milano, con lo stacco cedole che persa per l'1,36% sull'indice Ftse Mib, cede lo 0,8%, con un rialzo teorico dello 0,56%. Londra è in parità, mentre cedono Francoforte (-0,12%), Parigi (-0,09%) e Madrid (-0,03%). Il timore sui mercati è che sia la Fed sia la Bce proseguano con la stretta sui tassi. In particolare la decisione della Banca Centrale Usa è attesa per il prossimo 3 maggio, mentre quella della Bce per il giorno successivo.

In rialzo a 187 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti al 4,35%, contro gli 0,6 punti in più di quello tedesco al 2,48%. Debole il dollaro a oltre 1,1 sull'euro e 1,246 sulla sterlina, mentre lo yen si mantiene a 134,41 sul biglietto verde. Poco mosso l'oro (-0,01% a 1.983 dollari l'oncia), contrastati il greggio (Wti +0,44% a 78,2 dollari al barile) e il gas (-0,57% a 39,92 euro al MWh).

Contrastati gli automobilistici Renault (-1,02%) e Stellantis (-6,6% effettivo e +1,93% rettificato). Acquisti anche su Volvo (+1,76%) e Mercedes (+0,98%). In luce Repsol (+2%) tra i petroliferi, seguita da TotalEnergies (+0,56%), Eni (+0,31%) Bp (+0,25%) e Shell (+0,2%), mentre Saipem (-1,21%) è colpita da realizzi. In campo bancario Unicredit cede il 3,29% effettivo e guadagna l'1,84% con rettifica. Doppio prezzo anche per Banco Bpm (-3,33% e +2,35%), il cui prezzo rettificato allo stacco della cedola sale dell'1,59%. Discorso analogo per Banco Bpm (-3,21% e +2,32%), positive Intesa (+1,11%), Credit Agricole (+1,05%) e Bnp (+1,02%). (ANSA).