Borsa: Europa fiacca guarda alle banche centrali, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Borse europee fiacche e future su Wall Street in lieve flessione in apertura di una settimana in cui sono attesi molti dati macroeconomici importanti, tra cui il Pil degli Usa e dell'Eurozona. Francoforte, Londra e Parigi cedono lo 0,2% mentre Milano arretra dell'1%, scontando lo stacco delle cedole da parte di diversi big che pesa per l'1,36% sull'andamento del Ftse Mib.

Gli investitori continuano ad attendersi una politica restrittiva da parte delle banche centrali. Le scommesse ribassiste sui future sui Treasury a dieci anni hanno raggiunto il record di 1,29 milioni di contratti, Goldman Sachs suggerisce di ridurre l'esposizione in titoli di Stato italiani in vista di nuovi rialzi dei tassi e di un'accelerazione del quantitative tightening a giugno mentre il componente della Bce, Pierre Wunsch, non sarebbe "sorpreso" se i tassi arrivassero al 4%: "aspettiamo che la crescita dei salari e l'inflazione core rallentino, insieme all'inflazione complessiva, prima di arrivare al punto di fermarci", ha detto all'Ft.

Sui listini europei faticano utilities ed energia, mentre il petrolio è poco mosso dopo aver recuperato le perdite della prima parte della seduta. A Piazza Affari corrono Stellantis (+2,7%), Banco Bpm (+1,5%), Ferrari (+1,4%) e Unicredit (+1,1%), che hanno tutte staccato il dividendo. Lo spread Btp Bund è in lieve calo a 185 punti base mentre il rendimento del Btp cede 3 punti al 4,31%. (ANSA).