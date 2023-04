Borsa: Europa cauta in attesa di Wall Street, l'euro a 1,1

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Restano fiacche le Borse europee in attesa dell'avvio di Wall Street, con gli investitori che soppeseranno i dati macro in arrivo questa settimana per cercare spunti in vista dei prossimi appuntamenti di politica monetaria.

Londra e Parigi cedono lo 0,1%, Francoforte è invariata mentre Milano, pur in calo dell'1%, è la migliore, alla luce del fatto che il Ftse Mib sconta un effetto stacco dividendi che pesa per l'1,36%. A Wall Street i future sono in calo dello 0,2%.

In settimana arriveranno i dati sul pil Usa e dell'Eurozona e quelli sull'inflazione in diverse economie del Vecchio Continente. Gli investitori sembrano attendersi una prosecuzione della politica restrittiva da parte delle banche centrali: il componente della Bce, Pierre Wunsch, non sono sarebbe "sorpreso" da una salita dei tassi dell'Eurozona al 4% mentre negli Usa le scommesse ribassiste sui future dei Treasury a 10 anni hanno raggiunto il numero record di 1,29 milioni di contratti, segno che gli investitori si attendono un rialzo dei rendimenti.

Lo spread tra Btp e Bund resta invariato a 186 punti base, con i rendimenti del nostro decennale in lieve aumento al 4,13% nonostante Goldman Sachs suggerisca di virare dal debito italiano a quello spagnolo alla luce di un contesto macro sfidante e della politica restrittiva della Bce. L'euro, complici le parole di Wunsch, si rafforza sul dollaro, con cui scambia a 1,101, provando a riattaccare i massimi da marzo 2022 segnati recentemente. Sul fronte energetico il petrolio è fiacco (-0,2%), con il Wti che scambia a 77,68 dollari al barile, mentre il gas scivola sotto quota 40 euro al megawattora (-1% a 39,76 euro).

A Piazza Affari soffrono Saipem (-2,2%), Leonardo (-1,5%) e Nexi (-1,3%) mentre Stellantis (+1,9%), Banco (+1,6%), Unicredit (+1,4%) e Ferrari (+1,2%), segnano le performance migliori, una volta rettificate dall'effetto dello stacco della cedola.

(ANSA).