Borsa: Asia paga i timori per la Fed e guarda ai dati macro

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Seduta in calo per le Borse asiatiche con gli investitori che guardano ai molti dati macroeconomici in arrivo questa settimana per farsi un'idea più chiara su quelle che potranno essere le prossime mosse delle banche centrali. Hong Kong cede l'1,4%, Shenzhen lo 0,9%, Shanghai e Seul lo 0,8%, Sydney lo 0,1%, con la sola Tokyo che è riuscita a tenere la parità (+0,1%).

In flessione di qualche decimale anche i future su Wall Street e sull'Europa, con i mercati che continuano ad aspettarsi un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed nella riunione del 2-3 maggio, come dimostrano le scommesse ribassiste sui future sui Treasury americani a dieci anni, arrivate a totalizzare lo scorso 18 aprile la cifra record di 1,29 milioni di contratti.

In settimana arriveranno i dati sul Pil degli Usa e delle principali economie dell'Eurozona, come quelli sull'inflazione di Spagna, Francia e Germania, mentre oggi da Berlino è atteso l'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori. In calo il petrolio, con il Wti che scivola a 76,88 dollari al barile (-1,3%) e il Brent che cede l'1,2% a 80,68 dollari. Cambi poco mossi, con l'euro a ridosso della soglia di 1,1 sul dollaro.

