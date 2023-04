Bombardieri, 'il decreto sul lavoro è solo propaganda'

"Per sei mesi di lavoro si sonodimenticati, ora fanno il decreto il primo maggio dicendo che vogliono dire a chi va in piazza che loro si occupano di lavoro". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, accusa il governo di fare "propaganda da metaverso", perché "vive in un mondo non reale dicendo che vuole dare una mano ai lavoratori". "Io direi a chi fa queste affermazioni: spiegate ai lavoratori e ai giovani che verranno in piazza che voi permettete ancora di utilizzare i contratti a tempo determinato per tre anni, permettete di precarizzare ancora di più il lavoro", dice Bombardieri intervenendo su Rai3 ad Agorà. Il segretario spiega che il governo sta "comunicando urbi et orbi che aumenterà di 15 euro lorde in busta paga per sei mesi".

"Noi avevamo chiesto di intervenire favorendo il rinnovo dei contratti. Si può fare detassando gli aumenti contrattuali. Si parla di una riforma fiscale, nella riforma fiscale non si parla più di evasione, si parla di rivedere le aliquote Irpef e non si dà la possibilità a chi deve rinnovare il contratto di rinnovarlo", aggiunge ricordando che sono 7 milioni i lavoratori con contratto scaduto.