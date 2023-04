Ft, oro antidoto ad instabilità, banche centrali fanno il pieno

(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - Le banche centrali fanno il pieno di oro in risposta all'aumento delle tensioni geopolitiche.

Secondo un sondaggio del Financial Times su 83 banche centrali, più dei due terzi degli interpellati ha detto di attendersi un aumento delle riserve di oro da parte degli istituti centrali.

I lingotti del metallo prezioso sono più attraenti durante i periodi di instabilità e la domanda nell'ultimo anno è volata: l'ammontare di oro acquistato dalle banche centrali è balzato del 152% nel 2022 a 1.136 tonnellate. (ANSA).