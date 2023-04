Maxi compenso all'a.d di Google, 226 milioni per il 2022

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, riconosce al suo amministratore delegato Sundar Pichai un maxi compenso da 226 milioni di dollari per il 2022, di cui un premio in azioni triennale pari a 218 milioni. Nel 2021, riporta l'agenzia Bloomberg, Pichai aveva ricevuto un compenso di 6,3 milioni e nessun riconoscimento in titoli. Nel 2019 aveva incassato invece 281 milioni, incluso un pacchetto di azioni simile a quello accordatogli per lo scorso anno.

Il maxi compenso arriva mentre l'industria tecnologica è in rallentamento, con migliaia di licenziamenti annunciati, e i salari degli amministratori delegati sono finiti nel mirino delle critiche. Tim Cook di Apple si è ridotto il compenso per il 2023 dopo le polemiche per il suo maxi salario, oltre 100 milioni, dei due anni precedenti.