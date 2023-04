Webuild e Saipem avviano l'impianto di urea in Australia

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Clough, società australiana del Gruppo Webuild, in joint venture con Saipem, ha raggiunto il financial closure e le altre condizioni contrattuali necessarie per l'avvio del contratto da 2,56 miliardi di euro (2,8 miliardi di dollari) di valore complessivo, per la realizzazione dell'impianto urea Ceres per conto della Perdaman Chemicals and Fertilisers, in Western Australia.

Facendo leva sulle competenze tecniche acquisite con Clough, Webuild entra così nel segmento della produzione di urea. Si finalizza così l'accordo con Perdaman già annunciato a maggio 2022, condizione che permette l'avvio dei lavori. L'impianto sarà il più grande in Australia e uno dei maggiori al mondo e garantirà i più elevati standard di sostenibilità dei processi produttivi.

Clough partecipa al 50% alla joint venture con Saipem (in quota al 50%), che ha un importante track record nel settore dell'urea. Il contratto Clough-Saipem prevede tutte le fasi, dall'ingegneria alla construzione del nuovo impianto. Per la sua costruzione, si stima saranno creati in media 2.000 posti di lavoro. Situato nella penisola di Burrup, sulla costa della Western Australia, l'impianto avrà una capacità produttiva di oltre 2 milioni di tonnellate di urea all'anno.

Tecnicamente, l'impianto permetterà di produrre urea fertilizzante attraverso la trasformazione di gas naturale prima in ammoniaca e successivamente in urea. (ANSA).