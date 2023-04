Visco, 'la Bce sia cauta, prudente e paziente'

"Penso che la Bce deve essere prudente, cauta e paziente". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un'intervista a Bloomberg tv dove non esclude "ulteriori aumenti dei tassi" e avvisa che "non abbiamo ancora una situazione di credit crunch ma una riduzione del credito per alcuni settori e una sostanziale frenata per i prestiti alle famiglie".

Visco, ha ribadito come le decisioni sui tassi debbano essere prese riunione dopo riunione e basandosi sui dati. "Dobbiamo ancora vedere tutti gli effetti delle nostre misure di politica monetaria" ha aggiunto.