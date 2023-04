Mimit, via alle domande degli aiuti alle vetrerie di Murano

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Al via le domande dei nuovi aiuti per le bollette alle vetrerie di Murano. Il ministero delle Imprese e del made in Italy annuncia in una nota la pubblicazione del decreto ministeriale che stabilisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande per accedere al "Fondo destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. La legge di bilancio ha previsto una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023.

"Si tratta di una risposta molto importante, rivolta ad uno dei settori maggiormente colpiti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale: da domani le imprese potranno presentare le domande per affrontare con maggior serenità le sfide legate alla realizzazione di prodotti che sono un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy nel mondo", commenta il ministro Adolfo Urso.

"Si tratta di un sostegno a fondo perduto, destinato alle imprese con sede operativa nell'isola di Murano (Venezia) e che operano nei settori della fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro o della ceramica artistica, per contenere gli effetti negativi causati dal conflitto in Ucraina e dai conseguenti aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale", si legge nel testo.

Dal 22 aprile 2023 e fino al 18 maggio 2023 potranno essere inviate al ministero, le domande relative alle spese per bollette energetiche già oggetto di istanza nel 2022 ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime "de minimis". Dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023 potranno invece essere trasmesse al Ministero le nuove domande per le spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022 ed il 31 agosto 2023 che non siano già state oggetto di agevolazione. (ANSA).