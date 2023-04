Giorgetti vede Cassis, Svizzera presto fuori da black list

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La Svizzera si appresta ad uscire dalla black list fiscale del 1999. Le norme che ne prevedono l'esclusione, fa sapere il ministero dell'economia, sono contenute nel nuovo accordo fiscale per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera che è stato al centro dell'incontro di stamattina al Mef tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri in Svizzera.

L'intesa sostituirà quella del 1974. Il voto, ha assicurato il ministro, è previsto per mercoledì prossimo alla Camera per poi passare nuovamente al Senato per l'ok definitivo, previsto in tempi brevi. (ANSA).