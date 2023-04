Fitto vede i ministri: 'Check up sugli obiettivi del Pnrr'

Sono serviti a fare un check up per perfezionare gli obiettivi per la terza tranche del Pnrr e per quelli in scadenza il prossimo 30 giugno gli incontri che il ministro per gli affari Europee e il Pnrr, Raffaele Fitto ha avuto questa con i quattro colleghi di governo: Salvini, Giorgetti, Piantedosi, Valvitara. Lo rende noto un comunicato nel quale si spiega che si è lavorato sui diversi dossier: dai Piani Urbani Integrati, che riguardano lo Stadio di Firenze e il Bosco dello Sport di Venezia, al Piano asili nido, fino ai porti.