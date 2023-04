Enel e Legambiente insieme contro i rifiuti a Villa Borghese

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Guanti, rastrelli e sacchetti per la raccolta differenziata. Così i volontari di Enel in collaborazione con Legambiente sono scesi in campo a Villa Borghese contro i rifiuti, nell'ambito dell'iniziativa "Park Litter", parte del più ampio programma di volontariato di Enel.

In occasione del Natale di Roma ottanta dipendenti dell'azienda hanno pulito una vasta area del polmone verde della Capitale, raccogliendo oltre 140 chili di rifiuti, tra i quali 20 chili di vetro, 11 di plastica, 21 di carta e oltre 4mila mozziconi di sigaretta.

Il progetto di pulizia nei parchi cittadini e nelle spiagge, "Park Litter" e "Beach Litter", che Enel ha avviato insieme a Legambiente coinvolgerà circa 400 volontari tra i dipendenti dell'azienda, monitorando lo stato di salute di litorali, spiagge, bacini lacustri, argini dei fiumi, parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche.

Più in generale, nel 2023, le varie iniziative del programma di volontariato di Enel coinvolgeranno circa 1.000 volontari per un totale di 7.600 ore di lavoro, in sinergia con associazioni del Terzo settore. Diversi gli ambiti di intervento: povertà, inclusione sociale ed education, tutela dell'ambiente e della salute, promozione dello sport e della cultura come strumenti di inclusione. (ANSA).