Caltagirone, l'assemblea dei soci approva bilancio e dividendo

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'assemblea degli azionisti dell'holding Caltagirone ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 che si è chiuso, come già noto, a livello consolidato, con risultati in crescita: ricavi complessivi per 1,99 miliardi (rispetto a 1,62 miliardi nel 2021); il margine operativo lordo positivo per 349,3 milioni (328,6 milioni nel 2021), il risultato netto pari a 217,4 milioni (184 milioni nel 2021). Il risultato di gruppo è stato pari a 111,3 milioni (95,4 milioni nel 2021).

Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2022 pari a 0,15 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 24 maggio 2023 con data 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola e con record date alla data del 23 maggio 2023.

L'Assemblea ha anche nominato il nuovo collegio sindacale per il triennio 2023 - 2025: dalla lista di maggioranza, presentata da Finanziaria Italia 2005, sono stati eletti Giampiero Tasco e Dorina Casadei come sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Luigi Rossetti come sindaci supplenti. Dalla lista di minoranza presentata da Anima, BancoPosta Fondi, Eurizon Capital, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management, sono stati eletti Andrea Bonelli che assume la carica di presidente e Barbara De Leo come sindaco supplente.

L'assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal consiglio di amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione. (ANSA).