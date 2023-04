Borsa: Milano prosegue debole, scivola Tim dopo l'assemblea

(ANSA) - MILANO, 21 APR - La Borsa di Milano (-0,25%) prosegue debole, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affari scivola Tim (-3,3%), all'indomani dell'assemblea che ha visto l'astensione del socio Vivendi. Lo spread tra Btp e Bund sale a 187 punti, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,33%.

Procedono in ordine sparso le banche con Intesa e Unicredit che cedono lo 0,7% mentre mostrano i muscoli Banco Bpm (+1,7%) e Mps (+1,6%). In flessione il comparto dell'auto con Stellantis (-1,1%), Cnh (-0,9%) e Iveco (-1,5%). Male anche Stm (-0,8%) e Prysmian (-0,5%).

Ne listino principale brilla Saipem (+3,1%), dopo i risultati in crescita del primo trimestre e con l'avvio dei lavori per uno stabilimento di urea in Australia con Webuild (+0,1%).

In terreno positivo anche l'energia con Eni e Tenaris che guadagnano lo 0,7% mentre il prezzo del petrolio poco mosso.

Positive le utility mentre il gas registra un lieve rialzo.

Acquisti su Enel (+0,2%), A2a (+0,1%) e Erg (+0,4%). (ANSA).