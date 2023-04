Borsa: l'Europa debole dopo i dati su manifattura e servizi

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee proseguono deboli, dopo i dati Pmi che mostrano l'attività manifatturiera in calo ed i servizi in crescita. L'attenzione degli investitori resta focalizzata sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi per frenare l'inflazione. Fari puntati anche sui risultati delle trimestrali.

Poco mosso l'indice d'area stoxx 600 (+0,07%). Tra i principali listini sono in terreno positivo Londra (+0,3%) e Parigi (+0,2%) mentre sono in calo Francoforte (+0,2%) e Madrid (-0,2%). In calo il comparto azionario del lusso (-0,6%). Male anche le banche (-0,3%) mentre le assicurazioni guadagnano lo 0,1%.

Positiva l'energia (+0,3%), con il petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 77,3 dollari al barile e il Brent a 81,1 dollari. Salgono anche le utility (+1,1%), con il prezzo del gas in aumento dello 0,9% a 40,9 euro al megawattora. Positiva la farmaceutica (+1,1%) e l'informatica (+0,4%).

Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0955 sul dollaro mentre l'oro scende sotto i 2.000 dollari l'oncia (1.986 dollari) con una flessione dello 0,9%. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 187 punti, con il tasso del decennale italiano che guadagna due punti base al 4,32%. In aumento anche i rendimenti dei Paesi 'periferici' con quello della Spagna al 3,49% (+2 punti) e quello della Grecia al 4,27% (+2 punti). (ANSA).