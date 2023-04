Borsa: l'Europa apre fiacca e guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee aprono fiacche con gli investitori che si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche mentre proseguono gli esiti delle trimestrali. In serata in arrivo il giudizio dell'agenzia di rating S&P su alcuni Paesi.

In flessione Parigi (-0,17%), Londra (-0,12%) e Francoforte (-0,08%). (ANSA).