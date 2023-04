Borsa: l'Asia chiude in calo tra i dati Usa e il nodo dei tassi

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con Wall Street e con i dati Usa sul mercato del lavoro.

Resta alta l'attenzione degli investitori sul nodo del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali mentre arrivano gli esiti della stagione delle trimestrali. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

In flessione Tokyo (-0,33%), con l'inflazione che a marzo si mantiene stabile. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 133,70, e sull'euro a 146,60. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Hong Kong (-1%), Shanghai (-1,3%), Shenzhen (-1,8%) e Seul (-0,7%). Poco mossa Mumbai (-0,07%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero e dei servizi dell'Eurozona, Francia, Germania, Regno Unito e Usa. Previste anche le vendite al dettaglio della Gran Bretagna. In serata arriva il giudizio dell'agenzia di rating S&P sull'Italia. (ANSA).