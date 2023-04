Terna, a marzo consumi elettrici ridotti del 5%

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Nel mese di marzo, l'Italia ha consumato in totale 26,2 miliardi di kWh, in diminuzione del 5% rispetto allo stesso mese del 2022 (-0,3% rispetto a febbraio scorso). Lo rende noto Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, aggiungendo che prosegue il recupero dei consumi del comparto industriale, che fa registrare una contenuta variazione negativa (-0,9%) rispetto a marzo 2022.

In crescita il contributo delle fonti rinnovabili, che a marzo hanno coperto il 33,5% della domanda elettrica (rispetto al 28,4% dello stesso mese del 2022). In particolare, il giorno di Pasquetta (10 aprile 2023) il fabbisogno di energia elettrica del Paese è stato soddisfatto dalle rinnovabili per il 55%, con una punta oraria (tra le 14:00 e le 15:00) del 90%, grazie alla elevata produzione fotovoltaica ed eolica.

Secondo le rilevazioni di Terna illustrate nel report mensile, considerando tutte le fonti rinnovabili, nel 2023 l'incremento di capacità in Italia è pari a 1.092 Mw, un valore in crescita (+181%) rispetto allo stesso periodo del 2022.

