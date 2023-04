Revolut, 'prezzo determinante per la scelta delle vacanze'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il prezzo sarà la determinante principale per la scelta delle vacanze 2023, visti i rincari significativi che stanno intressando anche il settore viaggi. E' quanto emerge da un sondaggio fra i propri clienti italiani della app finanziaria Revolut secondo cui i costi sono indicati come decisivi dal 76% degli intervistati . Seguono salute/sicurezza e distanza della destinazione - entrambi al 43% - ma ritenuti aspetti più importanti dalle donne (46%) rispetto agli uomini (40%).

In media, per gli italiani, il budget per un viaggio di una settimana sarà: meno di 250 Euro per il 7%, tra 250 e 500 per il 24%, tra 500 e 1000 per il 36% e tra 1000 e 2000 per il 17%.

Solo il 5% pensa di spendere oltre i 2000 Euro per sette giorni di vacanza.

Secondo Ignacio Zunzunegui, responsabile Sud Europa di Revolut, "L'aumento dei costi impatterà sui viaggi di oltre 33 milioni di italiani quest'anno, in modo marginale o più marcato. La tecnologia però rappresenta un valido aiuto per risparmiare e trovare soluzioni vantaggiose. Con Revolut, ad esempio, è possibile prenotare alloggi e fare shopping ottenendo cashback istantaneo, in modo da avere del denaro extra da spendere durante il viaggio. È anche possibile fare acquisti e prelevare in valuta straniera al tasso di cambio interbancario e senza commissioni nascoste". C'è poi un altro aspetto: quasi un italiano su tre (28%) lavorerà durante la vacanza, o potrebbe doverlo fare. (ANSA).