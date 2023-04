Il gas piatto a 40 euro al Megawattora, ai minimi pre guerra

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Prezzo del gas sui 40 euro al Megawattora in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa.

I future sul metano si trovano ai minimi dei giorni precedenti alla guerra in Ucraina, con il valore sceso sotto quota 40 euro in chiusura nella seduta del 20 marzo scorso.

(ANSA).