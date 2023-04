Essilux: ricavi trimestrali in crescita a 6,15 miliardi

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Essilor Luxottica ha chiuso i primi 3 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 9,7% a 6,15 miliardi di euro. Lo annuncia il gruppo secondo il quale a cambi costanti il rialzo sarebbe dell'8,6%, ma comunque al di sopra delle stime degli analisti ferme a 5,9 miliardi. Secondo il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri e il suo vice Paul du Saillant il 2023 è iniziato "con un nuovo trimestre in forte crescita a cui ha contribuito ogni regione in cui siamo presenti". (ANSA).