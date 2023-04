Dichiara sotto i 15.000 euro un contribuente su quattro

Un contribuente su quattro, il 26% del totale, ha dichiarato al fisco un reddito fino a 15.000 euro e versa il 3,6% dell'Irpef complessiva. Sopra i 70.000 euro, nelle dichiarazioni dei redditi del 2021, ci sono invece solo il 4% dei cittadini che versano però il 31% del totale. Il rimanente 70% dei contribuenti si colloca tra i 15 mila e i 70 mila euro di reddito e dichiara il 65%. Sono i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 e rese note oggi dal dipartimento delle Finanze.

Il reddito medio degli italiani nel 2021 si è attestato a 22.540 euro, per un totale complessivo indicato nelle dichiarazioni del 2022 di 912,4 miliardi, 47 in più dell'anno precedente (+5,5%). Il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 60.520 euro mentre per gli imprenditori (titolari di ditte individuali) si attesta a 24.130 euro. I dipendenti dichiarano 21.500 euro, i pensionati 18.900 euro. La Lombardia con 26.600 euro guida la classifica territoriale. In coda la Calabria (16.300 euro).