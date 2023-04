Cementir, l'assemblea approva il bilancio e rinnova il cda

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'assemblea degli azionisti di Cementir Holding, riunita oggi ad Amsterdam, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2022 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro per azione (in crerscita rispetto a 0,18 euro nell'esercizio 2021) per un importo complessivo pari a 34,214 milioni: sarà posto in pagamento il 24 maggio con stacco cedola il 22 e record date il 23.

L'assemblea ha inoltre nominato il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio riducendo il numero dei componenti a otto, di cui un executive director, confermando Francesco Caltagirone Jr, e sette non-executive director: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Saverio Caltagirone, Fabio Corsico, Adriana Lamberto Floristan, Annalisa Pescatori e Benedetta Navarra. LA sociuetà fa rilevare che "la diversità di genere è equamente rappresentata e che i membri indipendenti sono oltre un terzo dei componenti".

I soci anche espresso un voto consultivo favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione per il 2022 e hanno approvato la politica di remunerazione per il 2023. (ANSA).