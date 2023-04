Via libera dall'Assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti (Cdc) al Bilancio del 2022, che vede le riserve patrimoniali superare i 10 miliardi e 530 milioni, in crescita del 4,2% rispetto al 2021, così come sono in salita i proventi degli investimenti pari ad oltre 338,5 milioni, con una crescita, rispetto al 2021, del 16,4%. Lo fa sapere lo stesso Ente previdenziale presieduto da Stefano Distilli, dopo il varo del documento, oggi, a Roma.