Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street, Milano maglia nera

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street. I mercati pesano le parole di Christine Lagarde sul rialzo dei tassi per frenare l'inflazione ed il contenuti dei verbali della Bce. Si guarda anche ai primi risultati della stagione delle trimestrali per misurare lo stato di salute dell'economia. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0969 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. Maglia nera per Milano che cede l'1,1%. In flessione anche Francoforte (-0,9%), Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%) e Madrid (-0,5%). I listini sono appesantiti dall'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in netto calo. Il Wti scende del 2% a 77,56 dollari al barile e il Brent a 81,40 dollari (-2,1%). In calo anche il comparto azionario dei tecnologici (-1%) e le auto (-3,9%).

Male anche le banche (-0,7%) mentre sono in rialzo le assicurazioni (+0,1%). In aumento le utility (+0,3%), Con il prezzo del gas che si attesta a 41,07 euro al megawattora (+1,9%).

A Piazza Affari scivola Stellantis (-5,6%). Male anche le banche con Mps (-3,3%), Unicredit (-1,6%), Intesa (-0,5%) e Banco Bpm (-0,3%). In controtendenza Bper (+0,6%). Vendite anche su Tim (-1,6%), con l'assemblea che boccia la politica di remunerazione e con la società alle prese con le due offerte per la rete. Nel listino principale mostra i muscoli Saipem (+1%), dopo i conti in crescita del primo strimestre. (ANSA).