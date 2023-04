Borsa: l'Europa fiacca in attesa della Bce, male Stellantis

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Mercati azionari del Vecchio continente in generale lieve calo in attesa delle minute dell'ultima riunione della Bce, con gli interventi duri di diversi funzionari della Fed che fanno ora dubitare su un immediato stop al rialzo dei tassi. La Borsa peggiore resta di qualche frazione quella di Milano, che cede lo 0,6% insieme a Francoforte, seguite da Parigi e Amsterdam in ribasso dello 0,3%, con Londra limata dello 0,1%. Piatta Madrid.

In ribasso di quasi un punto percentuale i listini di Mosca, con il gas che sale dell'1% a 40,8 euro al Megawattora ma sempre sui minimi precedenti alla guerra in Ucraina. Debole il petrolio in calo di circa il 2% sui 77 dollari al barile, mentre lo spread tra Btp e Bund viaggia piuttosto tranquillo sui 187 punti base.

In questo quadro in Piazza Affari Stellantis cede il 5% a 16,1 euro dopo il cambio del direttore finanziario, con Stm in calo del 3% e Ferrari in ribasso del 2,2%. Tim resta debole (-1,7%), mentre Saipem è il migliore tra i titoli a elevata capitalizzazione di Milano in calo dell'1,6%. (ANSA).