Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. I mercati si concentrano anche sui risultati delle trimestrali per misurare lo stato di salute dell'economia. In netta flessione il petrolio mentre l'oro è poco mosso.

Chiusura in calo per Francoforte (-0,62%) e Parigi (-0,14%).

Piatta Londra (+0,05%). (ANSA).