Borsa: l'Asia resta incerta in attesa delle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico con una leggera tendenza negativa in attesa delle scelte della banche centrali sul proseguimento o meno della stretta monetaria.

La Borsa di Tokyo sale infatti verso la chiusura dello 0,2%, con Hong Kong in calo dello 0,1%, Shanghai dello 0,3% e Shenzhen dello 0,7%. In ribasso dello 0,6% l'indice principale di Seul, con il Kosdaq che raggruppa i titoli tecnologici che scivola del 2,5%. Piatta Sidney.

Incerti i futures sull'avvio dei listini azionari europei.

(ANSA).