Al via un progetto Ue per nuovi impianti di biometano

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Aumentare la produzione di biometano (+66%), ridurre i costi di produzione (-44%), evitare l'emissione in atmosfera di gas a effetto serra (-113 milioni di tonnellate di CO2 equivalente) e creare nuovi posti di lavoro (circa 300mila) in Europa entro il 2030. Sono gli obiettivi del nuovo progetto europeo 'Biomethaverse' da 10 milioni di euro, che vede coinvolti 22 partner da 9 Paesi Ue, tra cui Enea, Isinnova (coordinatore), Politecnico di Milano, Gruppo Cap, Siad e Consorzio Italiano Compostatori in Italia.

"Il progetto avrà come scopo fondamentale la realizzazione di impianti dimostrativi per la produzione di biometano. Ma prima di tutto dovremo arrivare a diversificare la base tecnologica, aumentarne l'efficienza produttiva e abbattere i costi", spiega Alessandro Agostini, ricercatore del laboratorio Accumulo di Energia, Batterie e tecnologie per la produzione e l'uso dell'Idrogeno e referente per Enea del progetto insieme ai colleghi Claudio Carbone e Alberto Giaconia. "Questo gas - prosegue Agostini - è ancora costoso da produrre e le tecnologie di metanazione ancora poco mature e diffuse". "Garantire che il biometano raggiunga gli standard di qualità della rete del gas a prezzi di produzione accessibili è fondamentale per consentire un aumento della produzione, così come prevede il piano Repower Eu che ha lanciato l'iniziativa 'Biomethane Industrial Partnership (Bip)' per centrare il target di 35 miliardi di metri cubi di biometano sostenibile entro il 2030", aggiunge il ricercatore.

In questo contesto, Enea avrà il compito di supportare gli sviluppatori per valutare e ottimizzare le prestazioni tecnico-economiche e la sostenibilità ambientale e sociale delle nuove tecnologie in vista di una diffusione su ampia scala. Nei quattro anni e mezzo previsti, si legge sul periodico online Eneainform@, "il progetto Biomethaverse dovrà dimostrare cinque vie innovative di conversione a biometano in altrettanti Paesi europei (Francia, Grecia, Svezia, Ucraina e Italia presso l'impianto di Cap Holding, in provincia di Milano), sotto il coordinamento della European Biogas Association". (ANSA).