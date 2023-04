Lazzerini, 'nel primo trimestre 402 milioni in cassa a Ita'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Abbiamo chiuso il primo trimestre con 402 milioni in cassa, avevamo chiuso il 2022 con 424 milioni in cassa. Nel primo trimestre abbiamo pagato anche 30 milioni di anticipo per le consegne di aerei e di motori. Quindi abbiamo avuto un esborso aggiuntivo di 30 milioni. Se noi avessimo considerato la gestione operativa, l'azienda avrebbe generato 432 milioni di cassa, aumentando di 8 milioni la cassa nel primo trimestre".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, spiegando quindi che "facendo i conti, sarebbero 80 mila euro positivi di cassa al giorno", ossia "c'è un +80 che è una cosa mezza storica perché la compagnia precedente non aveva avuto questi risultati per molto tempo", ha sottolineato Lazzerini.

"L'operazione nella sua struttura e' definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazzione", ha detto il presidente di Ita, Antonino Turicchi, rispondendo ad una domanda a margine di evento Ita circa l'accordo con Lufthansa, sottolineando quindi che il "percorso e' avviato". Alla domanda se si chiude entro il 24 aprile, ha risposto con una battuta: "E' una festa", riferendosi al ponte del 25 aprile. (ANSA).