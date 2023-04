Eurostat conferma, l'inflazione è in calo al 6,9% a marzo

A marzo l'inflazione nell'Eurozona è scesa al 6,9%, in netto calo rispetto all'8,5% di febbraio. Anche nei Ventisette nel loro insieme è scesa all'8,3% dal 9,9% del mese precedente. Un anno prima, a marzo 2022, il tasso era rispettivamente del 7,4% nell'area euro e del 7,8% nell'Ue. Lo ha comunicato oggi Eurostat confermando la stima flash già diffusa nelle settimane scorse.

Rispetto a febbraio, l'inflazione è diminuita in venticinque Stati membri ed è aumentata in due (Malta e Slovenia). In Italia è scesa all'8,1% dal 9,8% fatto registrare a febbraio.

A trainare l'inflazione a marzo sono stati i prodotti alimentari, gli alcolici e il tabacco (+3,12 punti percentuali su base mensile), seguiti dai servizi (+2,10 punti percentuali), e dai beni industriali non energetici (+1,71). In calo invece di 0,05 punti percentuali l'energia.