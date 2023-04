Calderone, non si trovano un milione di lavoratori

"Oggi probabilmente abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi dall'impegno attivo nel mondo del lavoro". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, al Forum Confcommercio. "Guardo con grande interesse a una stagione di protagonismo dei corpi intermedi nello Stato. Credo che si debba tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali e delle associazioni sindacali", aggiunge.

"Le politiche attive devono diventare anche proattive, di accompagnamento reale al lavoro che ha bisogno di tanto tantissimo accompagnamento. L'altro grande tema su cui stiamo lavorando - continua - è quello di fare in modo che le imprese possano avere i lavoratori formati per il lavoro che c'è ed è soprattutto per quelle che sono le sfide dell'oggi e del domani" a partire dalla transizione ecologica e digitale.