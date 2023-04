Borsa: Milano piatta, corre Banco Bpm, tonfo di Tim (-3%)

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Piazza Affari è piatta (+0,03%) in linea con le altre Borse europee dove la peggiore è Londra (-0,27%) con la sterlina debole dopo il dato sull'inflazione, che è rimasta sopra il 10% a marzo, e la prospettiva che la Bank of England debba intervenire ancora sui tassi.

A Milano corre Banco Bpm (+2,2%), pronta a valorizzare le attività nei pos e nelle carte di credito, insieme a Nexi (+1,86%). Giù invece Tim (-3%) all'indomani del ritocco delle offerte di Kkr e Cdp per la rete.

Deboli Stm (-0,86%) che risente dello scivolone di Asml ad Amsterdam (-2,5%) dopo i conti, e Stellantis (-0,75%) malgrado i buoni dati sulle immatricolazioni di auto a marzo. (ANSA).