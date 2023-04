Borsa Milano al palo con l'Europa e futures Usa, Tim -6,5%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Le Borse europee sono in lieve calo con i futures americani malgrado il dato finale sull'inflazione nell'eurozona a marzo abbia confermato un vistoso rallentamento su base annuale dall'8,5% di febbraio al 6,9%.

Si tratta di un andamento diverso rispetto a quello del Regno Unito dove il prezzi al consumo sono cresciuti ancora a due cifre (+10,1%) con l'effetto di fare allargare i rendimenti non solo dei bond statali inglesi in vista di nuovi interventi della banca centrale sui tassi. Lo spread Btp Bund oscilla sui 183,5 punti e il rendimento italiano al 4,3% Londra guida i cali (-0,3%), seguita da Francoforte (-0,2%). In parità Parigi e poco sopra Milano (+0,01%) dove Tim peggiora (-6,5%) per i i rilanci deludenti di Kkr e Cdp-Macquaire sulla rete e il rischio di un nulla di fatto.

Pesanti poi Saipem (-3,1%) ed Eni (-1,5%) col greggio in calo.

Vendite anche su Stm (-1,1%) penalizzata a distanza dagli ordini deboli delle concorrente Asml e i conseguenti timori sulle prospettive del mercato dei chip.

Sul fronte opposto si è portata in rialzo Mps (+1,97%) per le ipotesi sul risiko bancario mentre ha rallentato la corsa Banco Bpm (+0,99%). Fuori dal paniere principale invariate le azioni Mfe di categoria A e in flessione dello 0,76% le Mfe B dopo i conti del gruppo televisivo. (ANSA).