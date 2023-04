Borsa: l'Europa resta incerta dopo Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Le borse europee restano incerte dopo l'avvio negativo di Wall Street, con gli indici dei principali listini del Vecchio Continente poco mossi e l'indice Stoxx 600 che resta prossimo ai massimi da febbraio 2022.

Milano e Parigi avanzano dello 0,2%, Francoforte cede lo 0,1% e Londra lo 0,2% con gli investitori che prendono nota delle trimestrali - a New York scivolano Morgan Stanley in scia al rallentamento dell'investment banking e Tesla dopo un nuovo taglio al listino - e continuano a monitorare l'inflazione allo scopo di affinare le loro previsioni sulla dinamica dei tassi.

A Milano corrono le utility e le banche, con Mps (+2,6%), Hera (+2,7%) e A2A (+1,8%) in testa ai rialzi, mentre scivola Tim (-6,7%) dopo i 'ritocchini' sulla rete, Stm (-2,2%), penalizzata dalle previsioni di Asml sul mercato dei semiconduttori, e Saipem (-2,9%), in scia al prezzo del petrolio.

Il dato sull'inflazione in Gran Bretagna, tornata a salire a doppia cifra a marzo, spinge i rendimenti dei titoli di Stato britannici, con i Gilt a 10 anni che salgono di 10 punti base, il doppio del Btp, il cui rendimento cresce di 5 punti al 4,33% mentre lo spread con il Bund si apre di 3 punti, a quota 184.

Negli Usa i titoli a due anni, i più sensibili alla politica monetaria, sono in calo per la quinta seduta consecutiva, in attesa delle decisioni che la Fed prenderà il prossimo 4 maggio.

Male il petrolio che cede l'1,9%, con il Wti sotto quota 80 dollari, a 79,3, e il brent che scende a 83,1 dollari al barile, in scia ai timori che una politica monetaria restrittiva possa frenare la crescita. Vendite anche sul gas europeo, con i future di Amsterdam in flessione del 2,7% a 41 euro al megawattora.

