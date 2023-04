Borsa: l'Europa chiude poco mossa, Parigi +0,2%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Chiusura poco mossa per le Borse europee che difendono i rialzi con cui si sono lasciate alle spalle la grande paura per i crac bancari. A Francoforte l'indice Dax ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,08% a 15.895, a Parigi il Cac 40 è salito dello 0,21% a 7.549 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha ceduto lo 0,13% a 7.898 punti. (ANSA).