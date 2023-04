Borsa: l'Asia è debole, guarda all'inflazione in Europa

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Seduta debole sui mercati asiatici in linea coi futures americani. Gli investitori guardano alle trimestrali da una parte e dall'altro al dato finale sull'inflazione nell'eurozona dopo che nel Regno Unito l'incremento dei prezzi al consumo su base annua a marzo è rimasto ancora oltre il 10%, sopra le previsioni, facendo temere una nuova stretta sui tassi da parte della Bank of England.

Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,18% mentre Sumimoto Mitsui Financial Group ha collocato bond additional tier 1: è la prima banca a farlo dopo il collasso di Credit Suisse. Positiva invece Seul (+0,16%).

Pesante Hong Kong (-1,34% a seduta ancora aperta), in calo più contenuto Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (-0,5%). (ANSA).