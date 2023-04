Borsa: Europa debole dopo l'inflazione in Gb, Milano -0,23%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Sono deboli le Borse europee. La peggiore è Londra dopo che l'inflazione nel Regno Unito è rimasta a doppia cifra (10,1% a marzo dal 10,4% di febbraio) con un rallentamento inferiore alle attese (9,8%) che ha spinto il mercato a prevedere ulteriori rialzi dei tassi dalla Bank of England. L'effetto è stato il rafforzamento della sterlina e il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, non solo inglesi. Lo spread Btp-Bund sale al 183,3% col il rendimento del bond italiano al 4,33%.

Debole anche Francoforte (-0,15%), male Amsterdam (-0,5%) dove il gigante dei chip Asml cede il 2,5% sulla scia dei conti.

A Milano (-0,23%) pesante Tim (-3,8%) dopo i tiepidi rilanci di Kkr e Cdp sulle offerte per la rete, lontani dalle valutazioni del socio Vivendi. Meglio fa Parigi (+0,01%). (ANSA).