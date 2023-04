A Bankitalia smart working popolare fra giovani e pendolari

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Giovani, pendolari o con figli piccoli. Queste le categorie che hanno maggiormente fatto ricorso, quando le norme glielo consentivano non lo imponevano, allo smart workig fra i dipendenti della Banca d'Italia.

Come merge da un'analisi sui comportamenti effettivi (e non da un questionario) la propensione al lavoro da remoto è più elevata per chi ha maggiore commuting time (tragitto casa lavoro ndr) e per chi ha figli piccoli. Il lavoro da remoto, spiega l'analisi "è un importante fattore di attrazione per le nuove generazioni di lavoratori, che anche in Banca d'Italia risultano più favorevoli a questa modalità di lavoro. Non si registrano invece significative differenze di genere".

C'è poi un altro tema preso in consderazione: "è possibile - scrive il rapporto - che le persone siano in qualche modo influenzate dal contesto in cui lavorano e, potenzialmente, anche dal comportamento del capo diretto". Lo studio riconosce come non sia "facile, almeno in prima battuta, stimare una vera e propria relazione di causalità, e perciò stabilire se è il capo che influenza il comportamento dei dipendenti o viceversa: la propensione al lavoro remto dei dipendenti e quella dei capi diretti della struttura, infatti, possono influenzarsi reciprocamente". (ANSA).