Wartsila: nuovo incontro interlocutorio, chiesto altro tempo

(ANSA) - TRIESTE, 18 APR - Delusione al tavolo al Mimit per la vertenza Wartsila: l'azienda ha chiesto un rinvio di trenta giorni per analizzare le proposte di interesse nel dettaglio. Il Governo ne ha concessi una ventina fissando il prossimo incontro al 5 maggio. Delusione tra i partecipanti all'incontro, anche se sia il Governatore Massimiliano Fedriga che il presidente di Confindustria AA, Michelangelo Agrusti, esprimono fiducia ricordando che sul tavolo rimangono tre proposte di interesse.

Irritazione dei sindacati che hanno annunciato incontri con i lavoratori per valutare la possibilità di mobilitazione. Nelle more, non ci sarà ricorso agli ammortizzatori sociali ma cresce l'ansia e la preoccupazione tra i lavoratori. (ANSA).